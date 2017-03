United schakelt Rostov met moeite uit, Strootman exit

Het is Manchester United gelukt om het zeer degelijke FK Rostov te elimineren in de Europa League. Na het 1-1 gelijkspel in Rusland volstond één doelpunt in de return om het karwei af te maken: 1-0.



United had op Old Trafford moeite om de Russische muur te doorbreken en had bovendien wat pech in de afronding. Toch lukte het na zeventig minuten om de ban te breken. Juan Mata bezorgde de grootmacht een plek in de kwartfinales van de Europa League.



Lyon ook door

Olympique Lyon heeft AS Roma uitgeschakeld in Europees verband. Na de 4-2 zege op eigen veld volstond een 2-1 nederlaag in Italië om de laatste acht te bereiken. Mouctar Diakhaby brak de ban alvorens Oranje-international Kevin Strootman en Lucas Tousart (eigen doelpunt) de ommekeer realiseerden.



Anderlecht maakt karwei af, Schalke mag verder

Anderlecht won vorige week al met 0-1 APOEL Nicosia en met diezelfde marge werd ook de return beslist. Frank Acheampong maakte het verschil in Brussel. Tegelijkertijd had Schalke 04 na de 1-1 in eigen huis aan een 2-2 gelijkspel bij Borussia Mönchengladbach voldoende om verder te mogen.