Veel sterker Ajax bereikt kwartfinale Europa League in eigen huis

Het is Ajax donderdagavond gelukt om FC Kopenhagen te elimineren in de Europa League. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-0 en dat was voldoende om de uitnederlaag (2-1) weg te poetsen.



Ajax begon furieus aan de returnwedstrijd en stond al binnen een paar minuten bijna op voorsprong. Amin Younes besloot door te jagen op de doelman van FC Kopenhagen en blokte de bal slim, maar had de pech dat deze net aan de verkeerde kant van de paal eindigde. De toon was niettemin gezet en een sterk vervolg bleek te zijn ingeluid.



Na 23 minuten mocht het thuispubliek alsnog juichen. Een schot van Younes werd nog gepareerd door doelman Robin Olsen, maar de rebound bleek een simpele prooi voor Bertrand Traoré. De Chelsea-huurling werd zondag nog uitgefloten door de fans en besloot zijn belangrijke doelpunt opmerkelijk genoeg niet te vieren.



FC Kopenhagen had de eerste helft vrijwel niets te vertellen en het wachten was op de 2-0. Hakim Ziyech had die goal moeten maken, maar mikte naast na een uitstekende actie. Vlak voor rust was het alsnog raak. Kasper Dolberg werd in de zestien gevloerd en ging zelf succesvol achter de bal staan.



Tijdens de theepauze besloot FC Kopenhagen oud-Ajacied Nicolai Boilesen te brengen, maar ook hij kon de ommekeer niet bewerkstelligen. Sterker nog: de 3-0 hing meer in de lucht dan de 2-1. Traoré faalde nu echter in de afronding en Kasper Dolberg had pech met een inzet op de paal.



Slechts sporadisch werd de Deense ploeg gevaarlijk, maar op die momenten wist André Onana zijn ploeg staande te houden. Daarmee werd de kwartfinaleplek over de streep getrokken.



Scoreverloop:

1-0 (23') Bertrand Traoré

2-0 (45') Kasper Dolberg (strafschop)