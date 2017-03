Iniesta: "Blijf niet bij Barcelona om gewoon aanwezig te zijn"

Het contract van Andrés Iniesta loopt medio 2018 af en het is nog onduidelijk of er een nieuwe verbintenis volgt. Beide partijen hebben besloten om de gesprekken pas aan het einde van dit seizoen weer op te pakken.



Iniesta is bij zijn grote liefde geen zekerheidje meer en dat zal een rol spelen. "Ik focus mij alleen op wat er nog gaat komen", reageert de spelmaker, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Wat heel belangrijk is, is dat we nog meespelen voor drie prijzen. De voetbalwereld verandert vaak en heel snel. Voor hetzelfde geld is de situatie binnen drie weken helemaal anders."



Een breuk forceren is sowieso geen optie voor de bijna 33-jarige Spanjaard. "Ik heb wel altijd gezegd dat ik ervan droom om hier mijn carrière te beëindigen. Tussen mij en de club zullen nooit problemen zijn, wat er ook gebeurt. Ik blijf denk ik een goede invloed hebben op de ploeg, maar mijn prestaties bepalen de toekomst. Ik blijf niet bij Barcelona om gewoon aanwezig te zijn."