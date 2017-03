Albert Stuivenberg hield na de 2-5 overwinning bij AA Gent nog een slag om de arm, maar Racing Genk is toch echt kwartfinalist in de Europa League. Een 1-1 gelijkspel op eigen veld volstond donderdagavond.



De Nederlandse oefenmeester is er zeer content mee. "Het begint stilaan door te dringen dat dit een historische prestatie is", laat Stuivenberg weten aan Het Nieuwsblad. Zijn opponent kon ook rekenen op een pluim. "Omdat ze bleven gaan voor het resultaat. Ik vind AA Gent een heel goed elftal hebben."



"Zij zijn wel het team dat Tottenham Hotspur uitgeschakeld heeft", aldus Stuivenberg, die ook vooruit keek naar de loting. "Het maakt me echt niet uit wie we treffen in de kwartfinale. Maar als je United of Lyon loot, weet je dat het moeilijk wordt. Al zal iedereen die er komt, het verdiend hebben."