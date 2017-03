Ajax schept duidelijkheid over blessure Veltman

Joël Veltman is donderdagavond geblesseerd geraakt in het Europa League-duel met FC Kopenhagen. Al voor rust moest de rechtsback van Ajax zich laten vervangen. De diagnose is inmiddels bekend.



Veltman (25) probeerde het nog een tijdje, maar moest na een aantal minuten alsnog naar de kant. Kenny Tete kwam hem vervangen. Inmiddels blijkt de Ajacied te zijn geveld door een 'forse kneuzing in zijn linkerbil'. Het is onduidelijk wanneer hij weer in actie kan komen.



Ajax gaat komende zondag op bezoek bij laagvlieger Excelsior.