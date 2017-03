Mourinho uit kritiek op Van Gaal: "Dat had ik nooit gedaan"

José Mourinho heeft kritiek geuit op zijn voorganger Louis van Gaal. Volgens de manager van Manchester United had men Ángel Di Maria niet moeten verkopen, net zoals Javier Hernández.



United betaalde veel geld aan Real Madrid om Di Maria op te halen, maar een jaar later ging hij voor minder geld de deur uit. "Toen ik arriveerde trof ik een verdrietige club aan. Manchester United verkocht spelers die nooit verkocht hadden mogen worden en kochten spelers die ik nooit gekocht zou hebben", vertelde Mourinho aan de BBC.



"Zelf had ik Di Maria, Chicharito of Danny Welbeck nooit verkocht. Nooit, geen schijn van kans", aldus Mourinho. "Ik denk dat Manchester United een krachtige club is. Volgens mij hebben we geen Champions League nodig om de beste spelers te trekken, maar we hebben spelers die op dat niveau thuishoren. (…) Spelers die om die reden niet komen, hoef ik hier ook niet."