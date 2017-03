Balotelli creëert nieuwe rel: "Jullie zijn echt belachelijk"

Mario Balotelli heeft de schijnwerpers eens te meer op zich gericht. Ditmaal is de spits van OGC Nice woest omwille van een interview met RMC, dat in zijn optiek door andere media op onjuiste wijze is opgepakt.



Zo noemde de spits Edinson Cavani van Paris Saint-Germain 'geen wereldklasse' qua aanname. "Ik heb het over geweldige jonge spelers gehad, ik heb over racisme gesproken, ik heb over Italië gesproken. Maar alles wat de kranten hebben gebruikt is het verhaal over Cavani. Jullie zijn echt belachelijk", foetert Balotelli via Instagram.



Super Mario claimt 'enorm respect' te hebben voor Cavani. "Ik heb alleen maar gezegd dat Di Maria en Falcao wereldklasse zijn in hun aanname, dus? Serieus, vraag me niet meer om interviews. Niemand. Balotelli is geen spelletje. Baotelli is een mens, met een mening."



"Het maakt me niet eens uit dat er opnieuw een stomme leugen naar buiten komt, maar ik heb over serieuze problemen gepraat en alles waar nu over gesproken wordt is dat Cavani-ding? Dit is waarom de maatschappij en de nieuwe generatie zwakker en zwakker zullen worden", aldus Balotelli.