Ajacied imponeert niet: "Kijk die backs van AS Monaco"

Ronald de Boer plaatst vraagtekens bij de beslissing om Joël Veltman als vaste rechtsback van Ajax op te stellen. Volgens de analist is de van origine centrale verdediger niet de ideale speler voor de gewenste speelwijze.



"Veltman komt in mijn ogen veel te weinig op. Tegen Twente kwam hij één keer op en het werd direct gevaarlijk, dat moet hij veel vaker doen", adviseerde De Boer bij FOX Sports. "Ik vind hem een goede verdediger met een geweldige mentaliteit, maar geen moderne rechtsback. Kijk die backs van AS Monaco, dat zijn moderne backs."



"Als je de aanvallende partij bent, moet je lopende mensen hebben", concludeert De Boer, die zijn stand-in Kenny Tete 'verdedigend niet slecht' noemt. "Je hebt wat extra snelheid, dat liet Tete zien in de heenwedstrijd. Hij was toen de beste man van Ajax. Maar hij is aan de bal ook niet de beste vind ik zelf. Dat is een kleine tekortkoming."