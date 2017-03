Leicester City is weer 'hot' na de Champions League-winst op Sevilla (2-0 na een 2-1 nederlaag in Spanje). Toch worden er ook kritische pijlen afgevuurd en dan met name op aanvalsleider Jamie Vardy.



Vardy zou Sevilla-middenvelder Samir Nasri dinsdag een tweede gele kaart hebben aangesmeerd. De Fransman noemde hem 'een valsspeler'. "Ik ben geen valsspeler en ben dat ook nooit geweest", reageerde de spits van Leicester. "Meer heb ik er niet over te zeggen."



Leicester-manager Craig Shakespeare voegt toe: "Dat was een prima reactie van Jamie. Daarmee is de zaak afgedaan. De wedstrijd is gespeeld, de scheidsrechter heeft besloten en wij moeten weer door. Jamie is geen valsspeler, is dat ook nooit geweest en zal dat ook nooit worden."