'FC Twente tussen hoop en vrees na nieuws uit Turkije'

FC Twente hoopt Enes Ünal ook volgend seizoen te mogen huren van Manchester City. Vanuit Engeland zou een positieve intentie zijn getoond, maar het Turkse Fenerbahçe wil daar volgens Milliyet een stokje voor steken.



Met twaalf doelpunten in 26 Eredivisie-duels is de Turk bezig aan een goed seizoen, maar de kans op een snelle terugkeer bij City is klein. Een uitleenperiode ligt dan ook voor de hand. Daarbij ontving FC Twente positieve signalen, zo werd onlangs duidelijk. De vraag is echter of dat voldoende toereikend is.



Fenerbahçe zou de talentvolle spits eveneens willen inlijven. De Turkse topclub draait een tegenvallend seizoen en werkt aan vers bloed. Coach Dick Advocaat vertrekt deze zomer, waar de spitsen Robin van Persie en Fernando onder vuur liggen. Er loopt dan ook een zoektocht naar een nieuwe spit.



De club uit Istanbul hoopt Ünal voor twee jaar te huren, met een optie tot koop. Het is onduidelijk of City dat ook ziet zitten.