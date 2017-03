Calvin Jong-a-Pin speelde in Nederland voor FC Volendam, sc Heerenveen en Vitesse. De verdediger is inmiddels in de vergetelheid geraakt. Immers: sinds 2011 is hij actief in Japan.



Jong-a-Pin wees een contractverlenging in Heerenveen af en vond uiteindelijk onderdak bij Shimizu S-Pulse. "Ik had nog nooit aan Japan gedacht, maar toen ik het op me in liet werken werd ik eigenlijk wel enthousiast. Zeker toen ik een contractvoorstel kreeg. Financieel gezien was het ook interessant", vertelt de dertiger aan ELF Voetbal.



Tegenwoordig komt de verdediger uit voor Yokohama FC. "Het niveau in de J-League 2 is misschien vergelijkbaar met degradatiezone Eredivisie en linkerrijtje Jupiler League", legt Jong-a-Pin uit. "Als je kijkt naar de J-League doen de topclubs zeker niet onder voor de top in de Eredivisie. Van buitenaf wordt Japan misschien nog onderschat."



Jong-a-Pin speelt dus al geruime tijd in Japan, maar mogen we hem nog eens in Nederland bewonderen? "Als voetballer niet meer denk ik. Je weet het nooit, maar ik zie mezelf niet meer bij Ajax, PSV of Feyenoord terechtkomen. Anders zou het weer een ploeg als Heerenveen worden. En daar heb ik al jaren gespeeld. Als ik hier vertrek zou ik een nieuw avontuur willen aangaan: Australië of Maleisië."