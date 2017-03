Mourinho slaat terug: "Jaloezie is tegenwoordig overal"

Manchester United-manager José Mourinho betreurt de aanhoudende kritiek aan het adres van Paul Pogba. Volgens de Portugees is er sprake van jaloezie.



"Ik heb het gevoel dat normen en waarden niet meer zo belangrijk zijn in deze wereld. Jaloezie is tegenwoordig overal", sombert Mourinho in aanloop naar de Europese return tegen FK Rostov. In de zomer betaalde United nog 105 miljoen euro aan Juventus, maar Pogba heeft de verwachtingen nog niet waar weten te maken.



Mourinho voegt toe: "Het is niet zijn schuld dat hij tien keer zo veel verdient als vergelijkbare spelers in het verleden. Het is ook niet zijn fout dat hij multimiljonair is, terwijl andere mensen te weinig geld hebben om rond te komen. Hij verdient meer respect."



Al met al is Mourinho het oneens met de kritiek op de 24-jarige Pogba. "Hij kwam als jonge jongen naar Manchester en vocht hier voor zijn carrière. Hij was vervolgens niet bang om een uitstapje naar Juventus te maken en daar onder betere omstandigheden te werken."