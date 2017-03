Lof voor Ajacied: "Hij voetbalt omdat hij het leuk vindt"

Jacob Tind heeft zich in gesprek met De Volkskrant uitgelaten over Kasper Dolberg. De voormalig jeugdtrainer van de Deen maakte de spits van Ajax al op heel jonge leeftijd mee en heeft hem zien groeien.



Jarenlang zag Tind Dolberg urenlang per dag trainen om bijvoorbeeld met twee benen goed te kunnen schieten. "Kasper is introvert. We hebben in het verleden weleens gedacht dat hij misschien mentaliteit mist. Maar hij is hard van binnen", vertelde de trainer.



"In deze business verwacht je mensen die opstaan en zeggen: hier ben ik. Kasper voetbalt niet omdat mensen zeggen dat hij dat goed kan of zo, hij voetbalt omdat hij het leuk vindt. Verder is een loopbaan ook een kwestie van twee factoren: geluk en toeval", aldus Tind, die van mening is dat Dolberg geluk had met de verkoop van Arek Milik.