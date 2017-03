Zeer slecht nieuws voor oud-PSV'er Bruma

Jeffrey Bruma heeft zeer slecht nieuws te verwerken gekregen. De centrlae verdediger raakte onlangs geblesseerd en de verwachting was dat hij na een paar werken rust wel weer aan de bak zou kunnen, maar van die prognose gaat niets terecht komen, zo is nu gebleken.



VfL Wolfsburg, de huidige werkgever van Bruma, heeft laten weten dat de mandekker een operatie heeft moeten ondergaan. Nader onderzoek wees namelijk uit dat er sprake was van complicaties in zijn knie en daarop werd besloten direct in te grijpen.



Het is nu afwachten hoelang het gaat duren voordat de mandekker weer in actie kan komen. Wolfsburg verwacht nog niet direct dat het seizoen er voor de mandekker op zit.