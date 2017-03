Van den Brom blij met door te hakken knopen: "Dat is positief hoor"

AZ ging zondagmiddag met 5-2 kansloos onderuit tegen koploper Feyenoord, maar toch is trainer John van den Brom niet van plan om veel te veranderen voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van komend weekend.



"Nee, dat was ik zeker niet van plan", vertelt de oefenmeester aan NH Sport. "Als je naar meer vastigheid en vertrouwen toe wil, heb je een resultaat nodig. Het zal niet logisch zijn de boel weer door elkaar te gooien", vervolgt Van den Brom.



De enige onduidelijkheid valt centraal achterin te ontdekken. Rens van Eijden is terug van een schorsing. Dat zou ten koste kunnen gaan van Vlaar of een middenvelder, omdat Derrick Luckassen dan een linie doorschuift. "Dat zijn extra opties waar we mee om kunnen gaan. Dat is positief hoor. Gelukkig is verder iedereen fit."