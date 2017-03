Lof voor routinier: 'Zulke jongens zijn zeldzaam in het Nederlandse voetbal'

SC Heerenveen moet het al een tijdje zonder Stijn Schaars doen en verspeelt sindsdien opvallend veel punten. Toch weigert trainer Jurgen Streppel de boel op de schop te gooien.



"Deze manier van voetballen is waar we met zijn allen voor hebben gekozen en bij blijven", zegt hij tegen De Telegraaf, voordat hij lovende woorden voor Schaars over heeft.



"Natuurlijk is Stijn daarin belangrijk, maar hij is er niet bij. Jongens als Schaars zijn zeldzaam in het Nederlandse voetbal. Het is overal in Nederland heel broos, dus ook bij ons", stelt Streppel, die hoopvol blijft. "We kiezen nu vaker voor zekerheid, spelen ineens achteruit in plaats van vooruit. Dat moet anders, maar laten we vooral lekker naar boven blijven kijken."