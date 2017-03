Boilesen over Ajax-publiek: 'Niet te veel tijd in steken'

Ajax krijgt donderdagavond FC Kopenhagen op bezoek en dat betekent dat Nicolai Boilesen voor even terugkeert in de ArenA. De verwachting is niet dat hij heel enthousiast onthaald wordt door het publiek.



"Als ik terugkijk op mijn tijd bij Ajax heb ik zes hele mooie jaren gehad. Het laatste jaar was wat minder natuurlijk", wijst Boilesen in gesprek met Voetbal Inside naar het jaar waarin hij niet meer in het stuk voor kwam. De Deen wilde zijn contract niet verlengen. "Maar ik heb toch wel een hele mooie tijd hier gehad."



Verwacht hij donderdag een bepaalde reactie van het Ajax-publiek? "Daarin heb ik niet te veel energie gestoken. Het gaat gebeuren wat er gaat gebeuren. Ik ga er niet vanuit dat het een juichmoment wordt", aldus Boilesen, die nog wel met Ajacieden contact heeft. "Met Schöne sowieso. Davy Klaassen. Joël Veltman. Soms Nick Viergever. Het gaat vooral over hoe het met de families gaat, niet over het voetballen."