"Niet in paniek raken als je even niet goed speelt"

Spits Kasper Dolberg kende een bijzonder goede seizoensstart, maar daarna ging het even wat minder bij de Deen. Coach Peter Bosz heeft echter altijd vertrouwen gehouden in het kunnen van zijn pupil. De oefenmeester stuurde Dolberg onlangs een aantal dagen naar Denemarken, zodat de aanvaller kon bijkomen.



Ajax Life citeert Bosz als volgt: "Als je jong bent, dan zie je een curve. Dan moet je niet in paniek raken als hij eventjes wat minder speelt en ook niet euforisch worden als hij twee keer scoort. Gewoon. Normaal doen. Ik vond hem in Denemarken echt goed spelen, met die twee grote centrale verdedigers in z’n nek." Ook tegen FC Twente vond Dolberg het net. "Het is echt niet alleen maar dat hij twee keer scoorde. Het is meer hoe Kasper weer meevoetbalt, hoe zijn eerste aannames zijn … Het kan nog steeds beter, maar daar zie je wel terug van hem wat we begin gezien hebben."



Bosz stuurde zijn spits dus even naar Denemarken. "Ik heb de ervaring dat het ook soms heel goed is zo’n jonge jongen even terug te laten gaan naar zijn ouders in Denemarken, even in z’n eigen omgeving, niet trainen en niet aan voetbal denken. Even ontspannen. Dan kom je vaak weer met frisse moed terug. Dan hoop je dat zich dat uitbetaalt."