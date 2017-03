'Bij Ajax gaan ze liever dood dan dat ze Dolberg bedienen'

Spits Kasper Dolberg kwam twee keer tot scoren in de afgelopen Eredivisie-wedstrijd van Ajax tegen FC Twente, maar in het algemeen kunnen we stellen dat de Deen het niet altijd even makkelijk heeft in de ArenA. Dat heeft ook te maken met de buitenspelers van de Amsterdammers, die de spits nooit bedienen.



Nico Dijkshoorn schrijft in de nieuwste uitgave van Voetbal International: "Giovanni van Bronckhorst is niet afhankelijk van één speler, hoe vervelend Dirk Kuyt dat ook vindt. Het huidige Feyenoord kenmerkt zich juist door teamspirit. Zoals alle echte kampioensploegen valt Feyenoord vooral op door de bezetenheid. Er jaagt vuur door die lichamen. Nicolai Jörgensen kan scoren maken omdat zijn teamgenoten hem waarderen, hem zien en hem bedienen. Bij Ajax gaan ze liever dood dan dat ze een bal vanaf de zijkant op het hoofd van Kasper Dolberg leggen."



De columnist gaat verder: "Ik begin gevoelig te worden voor een landstitel van Feyenoord, omdat ik nooit aandoenlijker een stad zo heb zien verlangen naar verlossing. Rotterdammers kunnen veel hebben. Er raasde afgelopen weekend nog een internationaal conflict door hun stad en twee dagen later staan ze alweer op de markt aan een meloen te voelen. Rotterdammers krijg je niet zo makkelijk gek. Alleen met een kampioenschap van Feyenoord."