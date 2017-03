"Mensen hopen dat wij in een moeilijke fase belanden"

Feyenoord verloor een tijdje geleden misschien van Sparta, tegen AZ in de Rotterdamse Kuip zag het er gewoon weer goed uit. Aanvoerder Dirk Kuyt van de Rotterdammers heeft het gevoel dat men in Nederland hoopt dat zijn club nog in een moeilijke fase terecht raakt. Dat gaat volgens de aanvaller mooi niet gebeuren.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt de Katwijker: "Ik krijg soms het gevoel dat mensen hopen dat wij nog in een heel moeilijke fase gaan belanden. Maar dit Feyenoord is stoïcijns. Niet lijkt ons dit seizoen te kunnen raken. We spannen nu allemaal samen, het elftal, de staf, het Legioen. In de kleedkamer leeft ook echt het idee: waarom zouden we eigenlijk om ons heen kijken? We hebben alles in eigen hand. Wat Ajax en PSV doen, is voor ons nu bijzaak."



Eerder liet Kuyt al weten: "Ik heb me voorgenomen de rest van het seizoen mijn gevoel en hoe ik over mijn eigen situatie denk niet meer te delen met heel Nederland. Ik richt me de komende twee maanden alleen nog volledig op de prestaties op het veld. Ik train echt keihard en als ik nodig ben, dan zal ik mijn waarde laten zien. Het mag nu niet meer puur over de situatie van Dirk Kuyt gaan. Het moet alleen nog over Feyenoord gaan."