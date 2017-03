"Ik hoop dat Vardy trots is op zichzelf"

De Franse vleugelspits Samir Nasri is toch wel een markante voetballer. In de wedstrijd van zijn club Sevilla tegen Leicester City in de Champions League werd hij uit het veld gestuurd nadat hij een soort kopstootje uitdeelde aan Jaimy Vardy. De Fransman heeft geen goed woord over voor de spits.



In gesprek met Sky Sports zegt Nasri: "Hij is een valsspeler. Leicester was al aan het winnen. Dan moet je ook voetballen als een man. Een speler van internationale allure doet zoiets niet. Vardy heeft het goed gedaan. Ik hoop dat hij trots is op zichzelf." De contractspeler van Manchester City vertelt daarbij dat Vardy zijn familie beledigde.



Nasri gaat verder: "Als ik de waarheid vertel over hem, kun je dat niet opschrijven. Ik zou heel graag een woordje met hem wisselen, maar er zijn hier te veel media en beveiligers. Ik heb geen zin in een lange schorsing."