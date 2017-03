"Het mag niet meer over de situatie van Dirk Kuyt gaan"

De afgelopen maanden ging het in de media toch best vaak over het feit dat Dirk Kuyt verworden is tot een reservespeler in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord. De Katwijker zelf is daar nu een beetje klaar mee, hij wil niet dat zijn eigen persoontje de prestaties van het team van coach Giovanni van Bronckhorst overschaduwt.



In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Kuyt uit: "Ik heb me voorgenomen de rest van het seizoen mijn gevoel en hoe ik over mijn eigen situatie denk niet meer te delen met heel Nederland. Ik richt me de komende twee maanden alleen nog volledig op de prestaties op het veld. Ik train echt keihard en als ik nodig ben, dan zal ik mijn waarde laten zien. Het mag nu niet meer puur over de situatie van Dirk Kuyt gaan. Het moet alleen nog over Feyenoord gaan."



Mr. Duracell gaat verder: "Het is natuurlijk ook een vorm van waardering als mensen het over jou en jouw situatie hebben, dat is gewoon zo. Maar mijn doel is dat jullie schrijven en de mensen op televisie praten over wat Dirk Kuyt op het veld laat zien. Dat alles wat eromheen gebeurt, gewoon geen issue meer is. Maar het klopt wel dat als mensen er veel over praten en veel over schrijven, dat het iets zegt over wat je als voetballer allemaal hebt bereikt."