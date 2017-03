'Twee spelers willen zo snel mogelijk weg bij Ajax'

Naar aanleiding van diverse blessures leek verdediger Jaïro Riedewald weer helemaal terug te zijn bij Ajax. Vervolgens werd hij gepasseerd ten faveure van Matthijs de Ligt en wat betreft de selectie voor het duel met FC Kopenhagen heeft hij alwéér pas op de plaats moeten maken. De Telegraaf weet dat de maat vol is voor de Ajacied.



Het medium schrijft: "Een tactische keuze of niet, na Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi dreigt Peter Bosz weer een product van de Ajax-opleiding de nek om te draaien. Jaïro Riedewald, in het bezit van een contract tot de zomer van 2020, maakt geen deel uit van de 18-koppige selectie van Ajax voor het Europa League-duel van vanavond met FC Kopenhagen. Daarin is wel plaats voor de tot dusver zwaar tegenvallende Heiko Westermann, wiens lengte en ervaring tegen de Denen mogelijk meer van pas komen. Toch is het voor Riedewald een hard gelag. Aan het begin van het seizoen was hij volgens Bosz de enige echte nummer zes in de selectie, waarna de trainer Lasse Schöne daar (met succes) neerzette."



Riedewald kan op verschillende posities uit de voeten: in het centrum van de verdediging, op linksback of op het middenveld, maar hij krijgt vrijwel nooit speeltijd. Het bovengenoemde medium weet dat de desbetreffende Ajacied wil vertrekken in de aankomende zomer, evenals zijn maatje Kenny Tete.