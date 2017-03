"Dan zal De Bruyne Manchester City moeten verlaten"

Manchester City heeft al jaren grote ambities. Dat is ook het geval bij Kevin De Bruyne. De Rode Duivel hoopt ooit de Champions League te winnen. Gilles De Bilde geeft hem raad.



"Bij Manchester City zal dat heel moeilijk worden. Pep Guardiola heeft nog veel werk. Hij zal nog heel wat versterkingen moeten halen om met deze ploeg kans te maken", zegt De Bilde aan Q2.



"Vooral defensief moeten ze nog veel versterking halen. Daar hebben ze grote problemen. Als De Bruyne de Champions League wil winnen, dan zal hij nog enkele jaren moeten wachten. Of hij moet Manchester City verlaten en naar een andere ploeg vertrekken", is de mening van De Bilde.