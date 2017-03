Kopenhagen-trainer vindt Ajax arrogant: "Daar bestaat geen twijfel over"

Ajax-trainer Peter Bosz en aanvaller Kasper Dolberg vindt dat Ajax beter voetbal speelt dan FC Kopenhagen, maar bij de Deense topclub vinden ze die opmerkingen maar arrogant. Dat heeft trainer Stale Solbakken laten weten.



"Wat is mooi voetbal?", vraagt de oefenmeester zich af. "Is dat wanneer je 38.000 keer de bal naar elkaar speelt? Als je goed dribbelt? Of wat? Ik heb gespeeld in een van de meest gehate nationale teams (Noorwegen, red.), maar in die periode waren we wel wereldtop. De critici zeiden dat we geen geweldig voetbal speelden."



In Kopenhagen beseft men wel dat het in Amsterdam nog een lastige opgave gaat worden om zich te plaatsen. "Ze spelen normaal gesproken goed voetbal in Europa en wij moeten op ons best zijn willen we ons plaatsen voor de kwartfinale. Daar bestaat geen twijfel over. Maar we moeten het doen op onze manier, hoe je dat ook noemt", aldus Solbakken.