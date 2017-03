Eindhovense hoop: 'Dan moet er nog veel gebeuren, maar het kán'

PSV lijkt inmiddels al wel uit de titelrace te zijn gevaagd, maar de tweede plek blijft een belangrijk doel voor de Eindhovenaren.



"Door kleine voetbalwondertjes voor te houden aan de groep, kun je de spelers gemotiveerd houden", stelt Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad.



"Het gat met Ajax is vier punten, het is natuurlijk niet onmogelijk om tweede te worden als zij een steekje laten vallen. Bovendien komt Ajax nog naar Eindhoven toe. Dan zou het zomaar opgelost kunnen worden, al moet er nog wel veel gebeuren.."



Eerder liet Elfrink zich ook al uit over de dominantie van Feyenoord, PSV en Ajax in de Eredivisie.