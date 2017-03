Woedende FC Twente-uitblinker maakt gehakt van Nederlandse media

Middenvelder Bersant Celina speelt momenteel in De Grolsch Veste bij FC Twente, maar hij staat nog altijd onder contract bij het Engelse Manchester City. De spelmaker zegt nu in de Noorse media dat hij wel een beetje klaar is met Enschede: hij wil zich laten zien op een hoger niveau.



In gesprek met Aftonposten vertelt Celina: "Dit is niet mijn niveau. Het plan is om na dit seizoen terug te keren naar Manchester. Daarna zal ik zeker de voorbereiding meedraaien bij City." Het is goed mogelijk dat Celina volgend seizoen opnieuw uitgeleend wordt, maar FC Twente behoort dan niet tot de mogelijkheden.



De speler gaat namelijk verder: "Ik heb hier een jaar ervaring mogen opdoen, maar dit is niet mijn niveau. Ik voel dat ik klaar ben voor een betere competitie. Welke competitie? Het liefst de Premier League, maar Italië, Spanje, Duitsland of Frankrijk kan ook."



Update 18:37 uur

Bersant Celina heeft gereageerd op een interview van hem met Aftonposten. Dat hij heeft gezegd dat 'Twente niet zijn niveau is', is volgens de technicus zelf onzin. "Nederlandse media zijn hersenloos, verdraaien mijn woorden", schrijft hij op Twitter.



De uitspraak had voor veel woede gezorgd bij de Twente-achterban. Hij lijkt nu dus wat terug te krabbelen.