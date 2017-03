Ajacied maakt enorm indruk: 'Hij doet me aan Bergkamp denken'

Ajax neemt het morgen voor de tweede keer op tegen FC Kopenhagen. Er moet een 2-1 nederlaag uit Denemarken goedgemaakt worden. Voormalig middenvelder Christian Poulsen heeft er zin in.



Hij kwam voor beide partijen uit, en is vooral benieuwd naar landgenoot Kasper Dolberg. "Het voelt alsof ik met één been in Kopenhagen sta, en met het andere in Amsterdam", erkent Poulsen moeilijk partij te kunnen kiezen, voor de camera van Ajax TV.



Hij zegt vooral uit te kijken naar de clash tussen twee verschillende speelwijzes. En naar Dolberg, dus. "Ik heb gehoord dat Dolberg een geweldig karakter heeft. Zijn bewegingen en doelpunten doen me soms wel denken aan Dennis Bergkamp. Als hij in de buurt kan komen van diens loopbaan, is het een geweldige speler voor Ajax de komende jaren", besluit Poulsen.