FC Twente-speler afgezeken om kledingdracht: "Wat een watje.."

FC Twente verloor afgelopen weekend vrij kansloos van Ajax. Toch bleven de meegereisde supporters zeer aanwezig in de Amsterdam ArenA. Zij stonden in hun shirtje in het uitvak.



En Twente-speler Dylan Seys, die had op hetzelfde moment handschoenen aan. Clubwatcher Leon ten Voorde verbaast zich erover. "Misschien is Seys overgevoelig voor Amsterdams gras, krijgt hij uitslag van het dak of reageren zijn handen gevoelig op overvliegende stadskraaien? Maar bij Twente is daar allemaal niets van bekend", zegt Ten Voorde over de Belgische huurling in de TC Tubantia.



"Seys had het dus gewoon koud, zondag tegen Ajax. Al is het dan wel raar dat hij korte mouwtjes droeg.. Maar dit terzijde. Dat zal dan wel met een bepaalde imagebuilding te maken hebben. Iets waar voetballers tegenwoordig akelig overgevoelig voor zijn", foetert de journalist tot slot.