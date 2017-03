Ronaldo en Evra lachen zich rot om Instagram-video van Rio Ferdinand

15 Maart 2017 17:09

Cristiano Ronaldo is ondanks zijn transfer naar Real Madrid enkele jaren geleden nog altijd razend populair bij Manchester United. Ook oud-ploeggenoot Rio Ferdinand liet zich al meermaals lovend over de Portugees uit.



Misschien dat de oud-verdediger van de Mancunians voortaan minder lief zal zijn voor Ronaldo, want onder een Instagram-video die Ferdinand postte lachte Ronaldo hem flink uit. En oud-teammakker Patrice Evra doet vrolijk met hem mee. Ze vinden de work-out van Rio niet al te indrukwekkend..



FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width 9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;"> FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Start the week with a smile on ya face... bear crawls attacking the body this morning! #JustShowUp #Positivity

13 Mrt 2017 om 2:45 PDT