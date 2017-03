Ajacied maakt grote stappen: 'Gaat steeds beter bij hem'

Anderhalf jaar geleden kwam hij van sc Heerenveen over naar Ajax als de beoogde volgende spelmaker op het middenveld, maar daar wilde het niet echt vlotten. Nu is Daley Sinkgraven plots de linksback van de Amsterdammers.



Aldaar doet de jongeling het zeer naar behoren, zo oordeelt oud-voetballer en international Andy van der Meyde op de website van Ajax 1. "Sinkgraven vind ik het als back heel goed doen. Hij speelt constant en ik gun het hem wel. Hetzelfde geldt voor Nick Viergever."



"Ze waren beiden al bijna afgeschreven onder De Boer, maar nu zie je wat vertrouwen met hen kan doen. Het gaat echt steeds beter met Sinkgraven op linksback", aldus Van der Meyde over de technicus, die de verhuurde Mitchell Dijks (Norwich City) doet vergeten in het elftal van trainer Peter Bosz.