Messi doet opvallende onthulling over zijn zoontje

Al dertien jaar maakt Lionel Messi furore in het eerste elftal van FC Barcelona en daar zullen er wellicht nog een paar bijkomen, als de Argentijnse vedette bijtekent tenminste. En wie weet schittert er binnen een aantal jaar nog een Messi in Camp Nou.



Messi heeft namelijk twee zoontjes, Thiago (4) en Mateo (2), die wie weet wel het talent van hun vader geërfd hebben. Maar over zijn oudste zoon deed Messi in een interview met een Uruguayaanse televisiezender nu een opvallende bekentenis.



Zo blijkt Thiago Messi niet echt graag te voetballen. "Hij speelt wel, maar dat is gewoon als gevolg van Benja (het zoontje van Luis Suarez, red.) en een paar klasgenootjes. Maar hij is geen grote fan", bekent Messi.