Oud Oranje-bondscoach komt met opvallende keuze voor spitspositie

Voor Bert van Marwijk is er geen enkele reden om Bas Dost of Vincent Janssen in de spits te zetten bij Oranje. De voormalig bondscoach zou teruggrijpen op een oude bekende.



"Ik ken de reden niet voor de absentie van Robin van Persie, maar normaal gesproken zou een fitte Van Persie voor mij eerste keus zijn. Maar nu hij er niet is, zou ik voor snelheid kiezen in Bulgarije. Dus met Arjen Robben op rechts, Memphis op links en Quincy Promes in de punt van de aanval", aldus de oud-bondscoach in Voetbal International.



"Met een stabiel middenveld Kevin Strootman, Davy Klaassen en Georginio Wijnaldum daarachter kun je een tegenstander daar best mee verrassen. Dan heb je Bas Dost ook nog achter de hand, dat is een uitstekende pinchhitter."