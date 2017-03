PSV'er blikt terug: "Anders was het al lang klaar geweest met me"

Wie in 2015 had geroepen dat PSV-back Joshua Brenet het tot het Nederlands elftal zou schoppen, zou waarschijnlijk voor gek zijn verklaard. Inmiddels is de vleugelverdediger toch echt Oranje-international. In gesprek met ELF Voetbal vertelde Joshua Brenet over de stormachtige ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. Hij sprak van een keerpunt. In het voetballeven van Brenet is er een leven vóór en een leven na, wat hij noemt, 'ADO'.



In Den Haag speelt Brenet in augustus 2015 een ongelukkige wedstrijd als linksback. Hij laat zich meesleuren in de stroom van kritiek. Zo ver dat hij bijna kopje onder gaat. "Hoe ik ermee omging was ronduit slecht. Ik ging mee met de vibe van de kritiek. Na een tijdje heb ik mezelf daarvoor afgesloten en besloten me te focussen op mezelf en PSV."



"Door veel te praten met de trainer, die zelf voetballer is geweest en zulke situaties heeft meegemaakt, en steun van mijn moeder heb ik dat hoofdstuk afgesloten. Gelukkig heb ik nooit aan mezelf getwijfeld. Anders was het al lang klaar geweest met me."