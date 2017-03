'Stuk of drie Chinezen boden zeven à acht ton'

Royston Drenthe zette onlangs een punt achter zijn carrière als profvoetballer en gaat nu voor een carrière als rapper. Onder de naam Roya2Faces gaat hij muziek uitbrengen, maar hij had ook nog in China kunnen voetballen.



"Of er een specifiek moment was dat ik het wist? Nee, het was gewoon al tijden klaar. Mijn ambitie was dood", vertelt Drenthe in Nieuwe Revu. Aanbiedingen blijven er echter gewoon komen uit de voetbalwereld. "Deze week kreeg ik nog een Facetime-oproep van een onbekend nummer. Zag ik zo een stuk of drie Chinezen voor mijn neus zitten. 'You have to come to play with us. You fly tomorrow'."



"Een tweededivisieclub, maar wel voor zeven à acht ton. Mijn oom zei: 'Wat is je gevoel, vriend?' 'Tja, niet doen dus,' antwoordde ik meteen. Plezier in je leven is veel belangrijker en je kunt met alles geld maken", besluit Drenthe.