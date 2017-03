PSV'er verrast vriend en vijand: 'Dan had ik hem onderaan gezet'

Bij het PSV van Phillip Cocu zijn Santiago Arias en Jetro Willems de laatste maanden de vaste vleugelverdedigers, maar Joshua Brenet zit daar vlak achter. De rechtspoot leek jarenlang te gaan mislukken, maar is inmiddels een serieuze concurrent voor de basisspelers. Hij schopte het zelfs al tot Oranje.



Zelfs Rini de Groot, die hem als hoofd jeugdscouting naar Eindhoven haalde, zag voor Brenet geen toekomst weggelegd bij PSV 1. "Joshua heeft iedereens ongelijk bewezen. Toen hij binnenkwam durfde niemand te voorspellen dat hij Oranje zou halen. En wie dat wel zegt, die lult uit z’n nek", zegt hij in PSV Magazine.



"Heel eerlijk. Als ik aan het begin van zijn eerste seizoen bij PSV een lijst had moeten maken met kanshebbers op een doorbraak in het eerste, had ik Joshua onderaan gezet. Zijn doorzettingsvermogen heeft hem tot het Nederlands elftal gebracht."