Ronaldo roept bestuur Real Madrid op: Koop deze speler van ruim 66 miljoen euro

Cristiano Ronaldo heeft naar verluidt een beroep gedaan op het bestuur van Real Madrid. De aanvaller zou dolgraag zien dat een van zijn teamgenoten bij het nationale elftal van Portugal binnenkort ook in het shirt van de club uit Madrid speelt.



Het gaat om André Silva, een jonge Portugese speler die momenteel nog het shirt van Porto draagt. Volgens A Bola wil Ronaldo daar graag verandering in brengen en de 21-jarige speler zo snel mogelijk naar Madrid halen.



In dat geval zal de clubleiding van Madrid wel diep in de buidel moeten tasten. Het prijskaartje van de Portugees is om en nabij de 66 miljoen euro. Concurrentie is er ook zeker, want Arsenal heeft het vizier ook gericht op het talent.