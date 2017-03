'Pech voor Italiaanse topclub, dit is de droombestemming van Mertens'

Dries Mertens is aan het beste seizoen uit zijn carrière bezig en dat zorgt ervoor dat de Rode Duivel enorm gegeerd is. Zijn contractsituatie helpt hem daarbij: in 2018 is hij einde contract bij Napoli en een contractverlenging is er na maandenlang onderhandelen nog altijd niet ondertekend. Verschillende clubs liggen dan ook op de loer.



Dinsdag verscheen in Italië het bericht dat Mertens voor Internazionale komende zomer één van de prioriteiten is, maar volgens Het Laatste Nieuws moet de Italiaanse topclub niet al te veel hoop koesteren. Mertens zou immers van een andere bestemming dromen: Engeland.



Daar werd Mertens de voorbije dagen al gelinkt aan Manchester United, maar dat lijkt iets te hoog gegrepen voor de bijna dertigjarige aanvaller. Volgens Het Nieuwsblad zijn teams als West Ham, Crystal Palace of Newcastle United meer realistische opties. Maar ook vanuit alle andere grote Europese competities én vanuit China zou er nog interesse zijn. Opties genoeg dus voor Mertens.