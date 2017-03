Van der Sar: "Pas als dat gelukt is, kijken we verder"

De ontwikkelingen rondom Turkije zijn ook niet onopgemerkt voorbij gegaan aan Ajax. De Amsterdammers zouden in de volgende ronde van de Europa League tenslotte te maken kunnen krijgen met een Turkse club, maar daar maakt Edwin van der Sar zich nu nog geen zorgen om.



Eerst moet Ajax tenslotte FC Kopenhagen verslaan, wil het überhaupt een volgende stap kunnen zetten in de Europa League. "De volledige focus ligt op de wedstrijd tegen FC Kopenhagen en het bereiken van de volgende ronde. Pas als dat is gelukt, kijken we verder", vertelde Van der Sar.



Mocht het conflict flink uit de hand lopen, dan is er zelfs de mogelijkheid dat de UEFA ervoor kiest om het onmogelijk te maken dat Ajax een Turkse club kan loten. Dat gebeurde eerder al toen de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne op scherp kwamen te staan.