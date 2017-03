Messi komt met plan om Real Madrid uit te schakelen

In de competitie wil het de laatste tijd niet echt vlotten bij FC Barcelona. De Catalanen staan achter op nummer één Real Madrid en dat bevalt Lionel Messi helemaal niet. De Argentijn heeft nu een ultiem plan bedacht om de Madrilenen nog uit te kunnen schakelen.



Het is Diario Gol dat weet te melden dat Messi een plan heeft bedacht. Het is sowieso belangrijk dat de Catalanen El Clasico op 23 april gaan winnen en daarnaast beseft Messi dondersgoed dat ook Real Madrid nog weleens punten kan gaan laten liggen tegen bijvoorbeeld Valencia.



Het belangrijkste is echter dat hij een beroep heeft gedaan op trainer Luis Enrique. Messi vindt het belangrijk dat de oefenmeester stopt met het wisselen van de selectie. De Argentijn wil dat Neymar voortaan in ieder duel de voorkeur krijgt boven Adra Turan. Op het middenveld moeten Andrès Iniesta en Ivan Rakitic de voorkeur krijgen boven André Gomes en Denis Suarez.