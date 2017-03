Ajax, Feyenoord of PSV? Deze club wordt volgens Rutte kampioen

Mark Rutte heeft zich uitgelaten over welke club er dit jaar met de landstitel vandoor moet gaan. De minister president heeft het idee dat het Feyenoord is dat op de eerste plek zal eindigen in de Eredivisie.



"Feyenoord wordt kampioen. Ik denk dat Ajax nog een kans maakt op de tweede plek. Ik heb in Rotterdam gewerkt, ik zou het geweldig vinden als Feyenoord wint", aldus Rutte, die wel nog even benadrukte dat hij premier is voor alle voetbalclubs.





pic.twitter.com/H5s4wdvMFm — De vader van Özil (@VadervanOzil) 14 maart 2017