Deze middenvelder gaat Klaassen vervangen tegen FC Kopenhagen

Davy Klaassen pakte in de heenwedstrijd tegen FC Kopenhagen een gele kaart en wist daardoor dat hij geschorst zou zijn voor de return van donderdagavond. Trainer Peter Bosz moet dan ook op zoek naar een vervanger en die lijkt hij inmiddels gevonden te hebben.



De oefenmeester van Ajax zou namelijk van plan zijn om Donny van de Beek als vervanger het veld in te sturen, zo heeft De Telegraaf naar buiten gebracht. Het feit dat de middenvelder al niet mee hoefde te doen tegen FC Volendam zou daar best bewijs voor kunnen leveren.



Voor Ajax is het belangrijk dat donderdagavond een 2-1 achterstand omgebogen gaat worden. De Amsterdammers hebben weliswaar een uitdoelpunt te pakken, maar zullen thuis toch echter beter voor de dag moeten komen.