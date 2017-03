Ajax-talent kijkt naar volgend seizoen: "Voorkeur gaat niet uit naar verhuurperiode"

Ajax-talent Frenkie de Jong moet het sinds zijn komst van Willem II vooral doen met wedstrijden bij Jong Ajax in de Jupiler League. Desondanks is hij positief over zijn toekomst bij zijn club en op korte termijn wil hij niet weg, ook niet op huurbasis.



"Mijn voorkeur gaat volgend jaar niet uit naar een verhuurperiode", vertelt de middenvelder aan ELF Voetbal. "Maar als het beter is voor mijn ontwikkeling wel natuurlijk. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik de beste middenvelder word, dan ga ik vanzelf spelen."



"Het maakt niet uit of je zeventien, achttien of twintig bent: ik wil sowieso in het eerst spelen", vervolgt De Jong. "Het liefst bij Ajax 1, daar zijn wel kansen voor in de komende tijd. Het liefst zou ik donderdag (in de Europa League tegen FC Kopenhagen) al in de basiself staan. Dat zit er helaas niet in."