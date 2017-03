Tweede rode kaart in twee wedstrijden nekt FC Porto tegen Juventus

Juventus heeft zich zonder te veel problemen geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. De Italiaanse ploeg won in Portugal al met 0-2, waardoor de Oude Dame al een sterke uitgangspositie had. Een rode kaart van Maxi Pereira en een penalty betekende einde toernooi voor Porto: 1-0.



Lang was het wachten op de opening in deze wedstrijd. Uiteindelijk zorgde Uruguayaanse verdediger Maxi Pereira van FC Porto daarvoor, omdat hij een schot van Gonzalo Higuain met zijn arm van de lijn haalde. Het leek niet bewust, maar de scheidsrechter was onverbiddelijk: rode kaart en een penalty.



De strafschop was een prooi voor Paulo Dybala, waardoor de wedstrijd direct gespeeld was: 0-1. In het heenduel eindigden de Portugezen ook al met tien man na een rode kaart voor verdediger Alex Telles.