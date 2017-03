Opmerkelijke uitspraak Beugelsdijk: "Daar moeten ze tien duels voor geven!"

Tom Beugelsdijk moet vrezen voor een langere schorsing dan verwacht voor het slaan van Joachim Andersen van FC Twente. De verdediger spreekt zelf van een duw, maar de aanklager betaald voetbal wil hem schorsen voor drie wedstrijden onvoorwaardelijk.



Op dinsdagavond vond de zaak plaats, waarbij in eerste instantie twee duels plus één duel werd geëist, maar die werd al snel verhoogd naar drie onvoorwaardelijk. "Als je slaat, doe je dat met je vuist. Voor mij is het echt een duwende beweging", stelt de ADO-speler.



Volgens de aanklager wordt een dergelijke actie als die van Beugelsdijk normaal gesproken gestraft met een schorsing van vier wedstrijden. "Terecht", reageerde de verdediger. "Daar moeten ze tien duels voor geven!" Woensdagochtend hoort hij wat zijn daadwerkelijke schorsing wordt.