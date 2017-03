HAHA! Engelse ploeg haalt logo en naam van aartsrivaal uit het programmaboekje

De supporters van AFC Wimbledon en de Milton Keynes Dons zijn verre van beste vrienden en dat was ruim voor het onderlinge duel van dinsdag al te merken. Zelfs het programmaboekje voor het League One-duel zette de verhoudingen op scherp.



Op de voorkant van het boekje is de uitspelende ploeg, Milton Keynes Dons, in geen velden of wegen te bekennen. Zo ontbreken de naam en het logo van de aartsrivaal op de cover.



De twee clubs botsen al jaren met elkaar, vanwege de gebeurtenissen van ongeveer veertien jaar geleden. De eigenaar van Wimbledon FC besloot om de club te verhuizen, waarna hij de naam veranderde in MK Dons. Als protest werd al eerder 'AFC Wimbledon' opgericht door de fans, die vanavond voor het eerst in competitieverband speelt tegen de Dons.





