Veelbelovende Ajacied over voormalige trainer: "Hij snapt het blijkbaar niet zo goed"

Als een groot talent maakte Frenkie de Jong de overstap van Willem II naar Ajax. Het is dan ook wachten totdat hij zijn kans krijgt bij het eerste van Ajax. Voormalig trainer Streppel was zeer positief over de middenvelder.



De huidige coach van sc Heerenveen omschreef het talent eerder als 'een echte nummer 6'. Volgens De Jong zelf klopt daar niet zo veel van. "Ik heb bij Willem II in de jeugd altijd als nummer tien gespeeld", verklaart hij in gesprek met ELF Voetbal. "Streppel snapt het blijkbaar niet zo goed."



"Het maakt mij niet zoveel uit waar ik speel", relativeert de 19-jarige. "Ik kan overal op het middenveld spelen. Bij Ajax kom je als middenvelder veel aan de bal, dat is het belangrijkste." Momenteel speelt hij zijn duels vooral bij Jong Ajax in de Jupiler League.