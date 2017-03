Feyenoord-talent onthult: 'Had bij FC Twente kunnen tekenen'

Hij mocht afgelopen weekend zijn debuut maken in de hoofdmacht van Feyenoord, maar het had niet veel gescheeld of hij had bij FC Twente getekend: Emil Hansson.



"Toen ik nog in Noorwegen speelde, kon ik een contract tekenen bij Twente. Ik heb een week in Enschede meegetraind. Dat is nu ongeveer drie jaar geleden", blikt Hansson, die in 2015 naar Rotterdam kwam, bij Feyenoord TV.



"Feyenoord toonde echter al interesse toen ik pas 14 jaar was. Ik ben blij dat ik voor Feyenoord heb gekozen." Tot dusver heeft de aanvallende middenvelder al 47 wedstrijden in de jeugd van de huidige Eredivisie-koploper in de benen. In ruim 3000 speelminuten maakte hij zeven doelpunten en gaf hij drie assists.





Emil Hansson is opgeroepen voor Noorwegen O19. Eind maart zullen ze in de Elite ronde uitkomen tegen Engeland, Spanje en Wit Rusland. — Dick Tuit (@DickTuit) 13 maart 2017