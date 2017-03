'Topspeler brengt Koeman zeer schokkend nieuws'

Romelu Lukaku heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. De aanvaller kon een historisch contract ondertekenen bij Everton, maar de aanvaller gaat er alsnog niet op in.



Alles leek in kannen en kruiken te zijn, maar Lukaku wil na het seizoen de overstap naar een topclub maken. Daardoor weigert hij een waanzinnig aanbod. Hij kon wekelijks 160.00 euro gaan verdienen.



Daarmee zou hij de best betaalde speler ooit van Everton worden. Lukaku heeft de clubleiding meegedeeld dat hij niet ingaat op het aanbod. Zeer schokkend nieuws voor manager Ronald Koeman, dus..





Romelu Lukaku has told Everton he won't sign a new contract. #EFC — Kristof Terreur đŸ“° (@HLNinEngeland) 14 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.