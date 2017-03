De Bruyne onthult strijdwijze Man City in Monaco voor CL-kraker

In de Champions League komen dinsdagavond geen Rode Duivels in actie, maar woensdag mogen wel enkele Belgen zich tonen op het allerhoogste niveau. Kevin De Bruyne bijvoorbeeld, moet met Manchester City een 5-3-voorsprong verdedigen tegen AS Monaco. De honger bij de sterspeler is alvast groot.



Zo liet hij op de webstek van zijn ploeg weten dat hij voor niet minder dan de eindzege gaat. "Ik hoop dat ik op het einde van mijn carrière kan zeggen dat ik de Champions League toch minstens een keer gewonnen heb. Ik ben hier naartoe gekomen om prijzen te pakken. En liefst zoveel mogelijk.Ik denk dat je altijd dat vuur in mijn ogen kan zien als ik aan het spelen ben."



De Bruyne bevestigde verder dat City zich niet zal ingraven in het Prinsdom. "We proberen de bal op te eisen en denken altijd aan aanvallen. Ik denk niet dat de supporters zich ooit vervelen tijdens onze wedstrijden. Ik wil altijd winnen, ook als we achter staan. Dat is het belangrijkste voor mij."